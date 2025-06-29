أظهرت دراسة حديثة، أن المصابين بداء السكري من النوع الأول الذين يحتاجون إلى إنقاص الوزن، قد يستفيدون من عقار “سيماجلوتايد” الرائج المركب من الببتيد الشبيه بالغلوكاجون-1، والمعتمد حاليا لمرضى السكري من النوع الثاني فقط.

و”سيماجلوتايد” هو العنصر النشط في عقاري “أوزيمبيك” و”ريبلسوس” لمرض السكري من شركة “نوفو نورديسك”، بالإضافة إلى علاج إنقاص الوزن “ويجوفي”.

وقال مشرف الدراسة فيرال شاه بكلية الطب بجامعة إنديانا، إن 36 مريضا ممن حُقنوا بسيماجلوتايد أسبوعيا مع الأنسولين المعتاد قضوا وقتا أطول في نطاق السكر المستهدف في الدم وفقدوا وزنا، أكثر من 36 مريضا مماثلا تناولوا عقارا وهميا مع الأنسولين في أول تجربة سريرية لاختبار عقار نوفو “نورديسك” على مرضى السكري من النوع الأول والسمنة.

وكان جميع المرضى يستخدمون أنظمة توصيل الأنسولين الآلية وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أعلى، وهو ما يدخل في نطاق السمنة.

وحقق ثلث المرضى في مجموعة “سيماجلوتايد” جميع الأهداف الثلاثة للدراسة، وهي نسبة السكر في الدم في النطاق المستهدف من 70 إلى 180 مليغراما في الديسيلتر، وانخفاض سكر الدم، وانخفاض وزن الجسم بنسبة خمسة بالمئة على الأقل.

وكان متوسط فقدان الوزن مع سيماجلوتايد تسعة كيلوغرامات.

وأفاد تقرير الدراسة، بعدم تحقيق أي شخص في مجموعة الدواء الوهمي الأهداف الثلاثة كلها.