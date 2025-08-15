تشهد المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية، وتحديداً في منطقة الهرمل، حالة من التوتّر والحذر، بعد تداول معلومات عن تهديدات أطلقتها عشائر سورية مسلّحة باجتياح الحدود والدخول إلى الأراضي اللبنانية، خلال تشييع السجين السوري "الجاعور"، في مدينة القصير السورية اليوم الجمعة، والذي كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد أوقفته في عام 2013 بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، حيث كان يقاتل في صفوف كتائب الفاروق في مدينة القصير، بهدف الضغط من أجل تحرير موقوفين سوريين أوقفهم الجيش اللبناني في وقت سابق على خلفية قضايا أمنية.

وفي هذا السياق، صدرت مناشدات من أهالي البلدات الحدودية تطالب القيادة العسكرية اللبنانية بتعزيز الانتشار ورفع مستوى الجهوزية تحسّباً لأي تطورات ميدانية، خصوصاً مع تكرار محاولات التسلل من الجانب السوري، والتي تشكّل خطراً مباشراً على أمن السكان واستقرار المنطقة.

وأكد مصدر أمني لـ"النهار" أن "الجيش اللبناني يتابع التهديدات بجدية تامة، وقد رفع مستوى التأهّب في بعض النقاط الحسّاسة، وتمّ تعزيز الدوريات والرصد الليلي على امتداد الخط الحدودي"، مشيراً إلى أن "كل محاولة اعتداء على السيادة اللبنانية ستُقابل بردّ حاسم وفوري".

وأضاف المصدر: "هناك تنسيق دائم مع الأجهزة الأمنية لمتابعة هذه التحرّكات، ونحن نملك معطيات دقيقة عن الجهات التي أطلقت التهديدات، وطريقة تحرّكها"، مؤكّداً أن "الجيش لن يسمح بتحوّل الحدود إلى منطقة خرق أو فوضى".

ويأتي هذا التصعيد وسط توتّر سياسي وأمني في المنطقة، في ظل الحديث عن دخول الجيش السوري إلى المناطق الشيعية.

يُذكر أن هذه ليست المرّة الأولى التي تُوجَّه فيها تهديدات من مجموعات سورية مسلّحة عبر الحدود، ما يُعيد إلى الواجهة الحاجة إلى تشديد الرقابة العسكرية ومنع أي خرق محتمل يُعرّض الأمن الوطني للخطر.

