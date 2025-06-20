أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس وبرلين ولندن ستقدّم "عرضاً تفاوضياً شاملاً" للإيرانيين في جنيف الجمعة، يشمل القضايا النووية وأنشطة الصواريخ البالستية وتمويل الفصائل المسلّحة في المنطقة.

وأكّد ماكرون على هامش معرض باريس الجوي أنه "يجب إعطاء الأولوية للعودة إلى المفاوضات الجوهرية"، داعياً إسرائيل أيضاً إلى وقف ضرباتها على "البنى التحتية المدنية" الإيرانية.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن الهجمات على المدنيين وعلى البنية التحتية المدنية يجب أن تتوقّف في الصراع الدائر منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران، وأضاف أن على طهران أن تبدي الرغبة في العودة لطاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وتابع: "لأيام عدّة الآن، عبّرت فرنسا بوضوح عن أمر بسيط وهو أنّه ليس هناك ما يبرّر أبداً الهجمات على البنية التحتية للطاقة والسكّان المدنيين".

ولفت إلى أنّه ينبغي أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على مواصلة أنشطتها لضمان عدم قيام إيران بالتخصيب النووي.

"نهج برغماتي"

من جهّته، أشار دبلوماسي إيراني في برلين إلى أن بلاده مستعدّة لاتباع نهج متوازن "وبرغماتي" مع أوروبا والتواصل بشكل منطقي مع الشرق والغرب.

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه "رغم الاستياء الأميركي، أبدت إيران استعدادها لاتّباع سياسة حكيمة ومتوازنة وبرغماتية في تعاملها مع أوروبا".