كتب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد على منصة "اكس": "‏في وقت يمرّ فيه لبنان بأزمة مياه خانقة، يجد المواطن نفسه مضطرًّا لشراء المياه من الصهاريج.

لكن الكارثة أن جزءًا كبيرًا من هذه المياه ملوّث، مالح، وغير صالح للاستعمال، ويُباع بأسعار باهظة... من دون أي رقابة أو التزام بالمعايير الصحية".

اضاف:" المطلوب من أصحاب الصهاريج: الالتزام ببيع مياه نظيفة مطابقة للمواصفات، فصحة الناس ليست سلعة. والمطلوب من الدوائر المعنية القيام برقابة حقيقية ومحاسبة كل من يمارس الغش أو الإهمال، ومن المستهلكين: لا تتساهلوا، وأبلغوا عن أي مخالفة، وتوقفوا عن شراء المياه الملوّثة... صحتكم أمانة في أيديكم".

وختم:"الصحة لا تُشترى ولا تُعوَّض... والصمت عن الغش يمنحه فرصة للانتشار".