Jul 2, 2025 11:27 AMClock
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عربيد: ننظر إلى تطوير الإقتصاد الوطني وتحديثه ليكون منتجاً للإبداع وعلينا الإستثمار في قطاع التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي

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