وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روما حيث ستُعقد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن المحادثات ستجري بوساطة وزير خارجية سلطنة عُمان، فيما أفادت مصادرنا بأن المحادثات ستعقد في دارة السفير العماني في روما.

بدورها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات ستناقش جدولاً زمنياً للمفاوضات وربما إطاراً عاماً لاتفاق جديد.

وقبل توجهه إلى روما، أبدى عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى حل سلمي بشأن الملف النووي.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو، قال عراقجي إن الاتفاق ممكن إذا تحلت واشنطن بالواقعية.

الخطوط الحمراء لإيران

وفي سياق المحادثات مع واشنطن كشف مسؤول إيراني كبير أن الخطوط الحمراء لإيران تتمثل في عدم الموافقة مطلقا على تفكيك أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، أو وقف التخصيب تماما، أو خفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما دون المستويات المتفق عليها في اتفاق عام 2015.

كما أكد أن إيران ترفض التفاوض على قدراتها الدفاعية مثل الصواريخ.

جولة مباحثات عُمان

وفي وقت سابق، أوضح عراقجي أن بلاده لاحظت جدية من جانب الولايات المتحدة خلال الجولة الأولى من المحادثات التي عُقدت في سلطنة عمان الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الجولة الثانية من المحادثات ستعقد، السبت، في روما من خلال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وقال بقائي لوسائل الإعلام الرسمية من دون الخوض في التفاصيل "نظرا للمواقف المتناقضة التي سمعناها من مسؤولين أميركيين خلال الأيام القليلة الماضية، نتوقع من الجانب الأميركي أن يقدم أولا توضيحا في هذا الصدد وأن يزيل الغموض الخطير الذي نشأ بشأن نواياه وجديته".

وقال مسؤول إيراني بارز الجمعة إن إيران أبلغت الولايات المتحدة في محادثات الأسبوع الماضي أنها مستعدة لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم لكنها تحتاج إلى ضمانات قوية بأن الرئيس دونالد ترامب لن يتخلى مرة أخرى عن الاتفاق النووي.

ويهدد الرئيس الأميركي بمهاجمة إيران إذا لم تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي الذي تقول إيران إنه لأغراض سلمية، بينما يقول الغرب إنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية.