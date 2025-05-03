اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المواقف المتطرفة والخطابات الاستفزازية للولايات المتحدة تقوض فرص النجاح في المفاوضات النووية. وذكر في بيان، بانه "بصورة مبدئية أتجنب تقديم الاستدلالات حول العناصر الرئيسية للتفاوض من خلال وسائل الإعلام". واستطرد: "لكن ما أريد أن أقوله هو أن تكرار الأكاذيب لا يغير الحقائق الأساسية، إيران كواحدة من الموقعين على معاهدة حظر الانتشار النووي، لها الحق في امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي".

ولفت عراقجي الى ان "هناك العديد من أعضاء المعاهدة يمارسون عملية تخصيب اليورانيوم مع رفضهم للأسلحة النووية تماما، النادي يضم العديد من الدول الآسيوية والأوروبية وأميركا الجنوبية، فضلا عن إيران". وذكر أن اتخاذ المواقف القصوى وإطلاق التصريحات الاستفزازية لن يؤديا سوى إلى تدمير فرص النجاح. وختم قائلا "هناك اتفاق موثوق ومستدام في متناول اليد، والشيء الوحيد المطلوب هو توفر إرادة سياسية حاسمة ورؤية منصفة".