Apr 24, 2025 8:41 AMClock
اقليميات
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عراقجي: محاولات إسرائيل عرقلة الدبلوماسية واضحة للعيان

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة "إكس" أرفقه بصورة وجه مرعب، نقلته "سكاي نيوز": "محاولات إسرائيل وأصحاب المصالح الخاصة عرقلة الدبلوماسية بمختلف الأساليب واضحة للعيان".

أضاف: "أجهزتنا الأمنية في حالة تأهب قصوى للقيام بالرد المشروع بالنظر لأننا تعرضنا من قبل بمحاولات تخريب وعمليات اغتيال".

تابع: "من المتوقع أن يلجأ الذين يريدون التلاعب بالرأي العام إلى إدعاءات وهمية وحجج واهية مثل صور الأقمار الصناعية المفبركة".

وقال: "كل ميليغرام من اليورانيوم المُخصب في إيران يخضع لإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكاملة والمستمرة".

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