قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة "إكس" أرفقه بصورة وجه مرعب، نقلته "سكاي نيوز": "محاولات إسرائيل وأصحاب المصالح الخاصة عرقلة الدبلوماسية بمختلف الأساليب واضحة للعيان".

أضاف: "أجهزتنا الأمنية في حالة تأهب قصوى للقيام بالرد المشروع بالنظر لأننا تعرضنا من قبل بمحاولات تخريب وعمليات اغتيال".

تابع: "من المتوقع أن يلجأ الذين يريدون التلاعب بالرأي العام إلى إدعاءات وهمية وحجج واهية مثل صور الأقمار الصناعية المفبركة".

وقال: "كل ميليغرام من اليورانيوم المُخصب في إيران يخضع لإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكاملة والمستمرة".