أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن المحاولات الإسرائيلية وما وصفهم بـ “جماعات المصالح الخاصة” يحاولون عرقلة المسارات الدبلوماسية بشتى الطرق.

وكتب عراقجي عبر منصة “إكس”: “إن محاولات النظام الإسرائيلي وبعض جماعات المصالح الخاصة لعرقلة الدبلوماسية باستخدام أساليب متنوعة، واضحة للعيان. إن “أجهزتنا الأمنية في حالة تأهب قصوى نظرا لحالات سابقة من محاولات التخريب وعمليات الاغتيال المصممة لاستفزاز رد فعل مشروع”.

وقال وزير الخارجية الإيراني الذي يجري زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية: “من المتوقع أيضا أن يلجأ أولئك الذين يسعون للتلاعب بالرأي العام إلى ادعاءات وهمية وحجج مُضللة، مثل صور الأقمار الصناعية المُرعبة”.

وأضاف: “للتحقق من الواقع: يخضع كل مليغرام من اليورانيوم المُخصب في إيران لإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكاملة والمستمرة”.

وفي وقت سابق، نقلت “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي ومصدرين آخرين أن إسرائيل لم تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية “في الأشهر المقبلة” رغم تحذير ترامب من أنه غير مستعد لدعم مثل هذه الخطوة.