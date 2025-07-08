قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء إن طهران لا تزال مهتمة بالدبلوماسية، لكن "لدينا أسباب وجيهة للشك في إمكانية إجراء المزيد من الحوار".

وفي مقال رأي نُشر في صحيفة فاينانشال تايمز، كتب عراقجي أن إيران تلقت في الأيام القليلة رسائل تشير إلى أن الولايات المتحدة ربما تكون مستعدة للعودة إلى المفاوضات.

ad

كما قال "ملتزمون ببرنامج نووي سلمي بمراقبة الأمم المتحدة"، لكنه أشار إلى أن طهران ستدافع عن نفسها ضد أي هجمات في المستقبل.

وبين عراقجي أن إيران تريد المشاركة مع واشنطن في تعاون اقتصادي أوسع.

وتابع "منفتحون على التعاون المتبادل مع أميركا لتنشيط الاقتصاد الإيراني".

بزشكيان "لا يمانع"

يأتي ذلك فيما صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن "لا مانع" لدى بلاده في استئناف المحادثات النووية مع أميركا، شريطة استعادة الثقة بين البلدين.

وقال بزشكيان في مقابلة أجراها معه الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون وتم بثها الاثنين: "لا نرى أي مشكلة في استئناف المفاوضات".

غير أنه أضاف: "هناك شرط لاستئناف المحادثات.. كيف سنثق بالولايات المتحدة مجدداً؟ نعود إلى المفاوضات لكن كيف نتأكد في خضم هذه المحادثات"، أن إسرائيل "لن تُعطي الإذن بمهاجمتنا مجدداً؟".