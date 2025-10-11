قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ بلاده لا تثق في احترام إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة، مؤكّدًا أنّ انضمام طهران إلى الاتفاقات الإبراهيمية "مجرد وهم" من ترامب، وأنّ إيران لن تعترف أبدًا بـ"نظام محتل" ارتكب إبادة جماعية وقتل أطفالًا.

وأضاف أنّه لم يتحدث مع ويتكوف بشأن اتفاق غزة، معتبرًا أنّ جوهر اتفاقات أبراهام "خطّة شريرة" لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.



وأوضح عراقجي أنّ الولايات المتحدة لطالما سعت إلى دمج قضايا إقليمية في المفاوضات النووية، لكن إيران رفضت ذلك.

وكشف ان طهران لا ترى سببا لإجراء محادثات نووية مع القوى الأوروبية لافتا الى ان طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء.