أحيت الفنانة عبير نعمة، أمسية فنية راقية ضمن فعاليات مهرجان "إهدنيات" الدولي، في عرض موسيقي حمل الجمهور في رحلة حالمة بين الشرق والغرب.

قدّمت عبير بصوتها الدافئ وحضورها الأخّاذ مجموعة من أشهر أغانيها منها: قهوة، وينك، لعندو بروح، من بعدك وبصراحة، كما إختارت من المكتبة الموسيقية العربية أغنيات شهيرة نذكر منها: أكذب عليك، نقّيلي أحلى زهرة وشبّاك حبيبي.

في هذه الأمسية إختارت عبير الغناء أيضاً بلغات عدّة فغنت بالفرنسية الأغنية الشهيرة "Mon Hymne à l'Amour"، وبالإنجليزية الأغنية المؤثرة "Somewhere Only We Know". كما تألقت في أداء الأغنية الآشورية التراثية "O Habibo"، التي قدّمتها بإحساس عميق وسط تفاعل كبير من الحضور الذي ملأ مدرّجات إهدنيات.

وتوّجت الأمسية بميدلي مميز قدّمت من خلاله أغنياتها يا ترى وبعدني بحبك وحكايي وإحساسي والتي أُعيدَ توزيعها خصيصًا لحفلها في "إهدنيات"، ورافَقته لوحات راقصة حيّة على المسرح، ما حوّل اللحظة إلى لوحة فنيّة، جمعت بين الموسيقى والاستعراض، وأدخل الجمهور في عالم من الحلم.

عبير نعمة أطلّت بفستان أنيق من توقيع المصمم اللبناني الأرمني العالمي كريكور جابوتيان، ما أضفى على الأمسية مزيدًا من التميّز والرقي، وكرّسها كأحد أبرز عروض الموسم الفني في لبنان هذا الصيف.

مرة جديدة، تثبت عبير نعمة أنها في كل مرّة تطلّ على الجمهور تقدم حالة فنية متكاملة، تلامس الإحساس وتخاطب الروح. ويثبت إهدنيات كما قالت نعمة في كلمتها: "من أهم المهرجانات الفنية الدولية في لبنان والعالم العربي".