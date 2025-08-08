المركزية- التحضيرات متواصلة لبطولة لبنان لكرة السلة الموسم المقبل، ومزيد من الأندية يدخل على خط التواقيع مع اللاعبين.

وفي هذا الإطار، أعلن نادي هومنتمن بيروت تعاقده مع عزيز عبد المسيح آتياً من الحكمة. الى ذلك، تحدثت مصادر عن أن لاعب الماريست الشانفيل جيمي سالم بات قاب قوسين من العودة الى نادي هومنتمن الذي أصبح أيضاً قريباً من التوقيع مع نجم الحكمة السابق أحمد ابراهيم.

من جهة أخرى، كشف مدرب فريق الرياضي أحمد فران أن كلاً من علي مزهر وسيرجيو درويش قد يكونان ضمن خيارات النادي الرياضي للفاينال 4، وذلك بعد انتهاء موسمهما في الدوري الياباني. واكد فران انه تمّ بت معظم التواقيع مع اللاعبين المحليين، ويعمل الآن على التخطيط للتوقيع مع لاعبين أجانب من الطراز الرفيع للموسم المقبل.

وإذ نفى وجود اي توقيع حتى الآن مع اي لاعب أجنبي سوى الكرواتي ايفان بوفا، كشف انه تلقى عرضاً خيالياً من نادي العلا السعودي، لكنه رفض ذلك لا سيما إنه لا يزال لديه عقد مع الرياضي ينتهي الموسم المقبل.