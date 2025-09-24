تساءل الملك الأردني عبدالله خلال كلمته في الأمم المتحدة، عن ردة الفعل العالمية، فيما لو أطلق زعيم عربي تصريحا مشابها لدعوات رئيس وزراء إسرائيل بشأن "إسرائيل الكبرى"، بحسب "روسيا اليوم".

وشدد على أن "تحقيق رؤية إسرائيل الكبرى التي يدعو إليها نتنياهو، لا تتحقق إلا بانتهاك صارخ لسيادة الدول المجاورة لها"، متسائلا "هل كان العالم سيستجيب بمثل هذه اللامبالاة لو أن زعيما عربيا أطلق تصريحات مشابهة؟".

وتساءل العاهل الأردني "متى سنطبق المعايير ذاتها على جميع الدول؟ ومتى سنعترف بالفلسطينيين كشعب لديه نفس الطموحات التي نطمح إليها ونتصرف على هذا الأساس؟".

وكان نتنياهو، قال في تصريحات سابقة، أثارت سخطا عربيا، إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه متمسك جدا برؤية إسرائيل الكبرى، التي تشمل الأراضي الفلسطينية، وربما أيضا مناطق من الأردن ومصر".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة :"إن على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التمسك بالاعتقاد الواهم بأن الحكومة الإسرائيلية شريك راغب في السلام"، مشيرا إلى أنه "على العكس تماما، فإن أفعالها على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام، وتدفن بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية".