رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس بإعلان رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، رئيس الوزراء لوكسمبورغ لوك فريدن ووزيرة خارجية إمارة أندورا إيما تور فاوس رسميا اعتراف بلادهم بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، بحسب "وفا".

وأشاد باعترافهم بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها تشكل "خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وهذا الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار".

وأكد أن "الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".

وجدد تأكيد الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين .