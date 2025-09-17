أعلن سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبدأ عصر اليوم زيارة رسمية لتركيا تستمر لثلاثة أيام يجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان والقيادة التركية، وذلك في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية، بحسب "وفا".

وذكر مصطفى أن "هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة قضيتنا الوطنية على ضوء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، وتزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا وأهلنا في الضفة الغربية، وستكون هذه التطورات على أجندة البحث بين الرئيسين وقيادتي البلدين، إلى جانب التشاور في تطورات إقليمية ودولية متعددة لها انعكاسات على قضيتنا الوطنية".

كما أشاد بالعلاقات الثنائية الفلسطينية التركية التي تشهد تطورات إيجابية وتقدما كبيرا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن "سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة ستكون كذلك على أجندة الرئيس في لقاءاته مع المسؤولين الأتراك".