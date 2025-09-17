11:29 AMClock
عباس يبدأ اليوم زيارة رسمية لتركيا

 أعلن سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبدأ عصر اليوم زيارة رسمية  لتركيا تستمر لثلاثة أيام يجتمع خلالها  مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان والقيادة التركية، وذلك في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية، بحسب "وفا".

وذكر مصطفى أن "هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة قضيتنا الوطنية على ضوء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، وتزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا وأهلنا في الضفة الغربية، وستكون هذه التطورات على أجندة البحث بين الرئيسين وقيادتي البلدين، إلى جانب التشاور في تطورات إقليمية ودولية متعددة لها انعكاسات على قضيتنا الوطنية".

كما أشاد بالعلاقات الثنائية الفلسطينية التركية التي تشهد تطورات إيجابية وتقدما كبيرا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن "سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة ستكون كذلك على أجندة الرئيس في لقاءاته مع المسؤولين الأتراك".

