المركزية- فيما يستعد حزب الله لاحياء الذكرى الاولى للحرب ومقتل أمينيه العامين، حلق الطيران المسيّر الاسرائيلي في اجواء بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض.

وسمع صوت المسيّرات فوق الشوف وفي أجواء كيفون، عاليه، القماطية، سوق الغرب، بشامون، بيصور.

وسجّل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق منطقة حاصبيا – العرقوب ومزارع شبعا امتداداً حتى مرتفعات برغز والأحمدية وعرمتى وصولاً حتى مرتفعات البقاعين الشرقي والغربي وتزامن ذلك مع تحليق مماثل وصولاً حتى مرتفعات راشيا الوادي المشرفة على سهل البقاع في الجهة المقابلة.

ميدانيا، عمدت مسيرة اسرائيلية الى القاء جسم مشبوه للمرة الثانية اليوم فوق الوادي الفاصل بين بلدات حومين الفوقا ودير الزهراني و حبوش في قضاء النبطية.