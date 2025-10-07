المركزية- استهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة بين بلدتي دير عامص وصديقين قي قضاء صور مما ادى الى سقوط شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة.

ايضا، استهدفت مسيرة اسرائيلية جرافة في منطقة وادي مريمين غربي بلدة ياطر مما ادى الى مقتل سائقها. وألقت مسيرة قنبلة حارقة على أحد المنازل بلدة السلطانية مما أدى إلى اندلاع حريق في المكان، والقى درون اسرائيلي قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة.

واستهدفت مسيّرة عمالاً يرممون العين التراثي في بلدة عديسة بقنبلتين صوتيتين من دون وقوع إصابات.

وأفيد عن تحرّك دبابة ميركافا إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم تزامناً مع تمشيط بالرصاص باتجاه أطراف كفرشوبا.

وحلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى، على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها.