Apr 20, 2025 11:39 AMClock
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طيران حربي في أجواء الهرمل

يُحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في اجواء مدينة الهرمل.

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