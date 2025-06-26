حصل إشكال كبير في منتجع "ماليبو باي" السياحي في جونية الأحد، حيث أقدم عشرات الأشخاص على ضرب أحد المواطنين المقيمين في شاليه داخل المنتجع نفسه بعد تلاسن مع أحد الموجودين.

وأدّى الإشكال إلى إصابة المعتدى عليه بجروح وكدمات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وفق معلومات "النهار"، إن المعتدى عليه هو شقيق لاعبة منتخب لبنان لكرة السلة سابقاً نانسي معلوف، ونادي الرياضي وهومنتمن، وتدير حالياً نادي "شامبس" الرياضي.

وقد أوضحت معلوف، في حديث لـ"النهار"، ما جرى في الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه حصل تلاسن بعدما أخذ أحد الأولاد لوحاً للسباحة (planche) ليس له فتدخّل شقيقي فحصل الإشكال وقد ضربوه بشكل عنيف"، معتبرة أن الضرب كان يهدف إلى قتله.

وذكرت أن شقيقها زال عنه الخطر بعد دخوله إلى العناية المركّزة إلا أن هناك عمليات جراحية سيُجريها.

ولفتت إلى أن عائلته في صدمة وتوتّر بعد الضرب المبرح الذي تعرّض له.

و أعلنت "أننا تقدّمنا بشكوى إلى قوى الأمن إلا أن حتى الآن لم يتم توقيف أحد"، كاشفة أن من بين المعتدين عناصر في قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة.

وشدّدت في الختام على أنّ العائلة تطالب بالحق والعدل لشقيقها.