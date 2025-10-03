المركزية - أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ ان "بتاريخ 25-09-2025، تقدّمت إحدى السيّدات بادّعاء لدى فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت، أفادت فيه بتعرّض طفلتها، البالغة من العمر حوالى السنتين والنصف، لسوء معاملة داخل دار حضانة في محلّة الجعيتاوي.

على الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي أُجريت، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبيّن أنّ بعض العاملات في الحضانة يَقُمن بضرب وتعنيف الأطفال.

تمّ إبلاغ وزارة الصحّة بالواقعة، كما حضر عدد من أهالي الأطفال الذين تعرّضوا للإيذاء إلى مركز الفصيلة، وتقدّموا بادّعاءات ضدّ كلّ من يظهره التحقيق متورّطًا.

كما جرى استدعاء العاملات في دار الحضانة، والاستماع إلى إفاداتهن، وتمّ توقيف كلّ من:

– ك. م. (مواليد عام 1967، لبنانية) – مالكة الحضانة

– ب. ن. (مواليد عام 1990، لبنانية) – معلّمة في الحضانة

– ع. م. (مواليد عام 1974، لبنانية) – مساعدة في الحضانة

أُجري المقتضى القانوني بحقّهن، وأُودعن المرجع المعني، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختصّ".

توازيا، ومتابعةً لقضية تعرض أطفال للضرب والتعنيف من قبل بعض العاملات بحضانة في محلّة الجعيتاوي – الاشرفية، كشف والد أحد الاطفال الرضع المعنفين عبر Kataeb.org، عن تعرض ابنه للضرب والاذى الجسدي من قبل إحدى العاملات في الحضانة التي كانت تغطي وجوه الاطفال وهم نيام وتمنعهم من البكاء أو الصراخ ما أدى الى تشكل عقدة نفسية لدى الطفل من الغطاء، الى جانب ضربهم بفرشات الأسرّة.

ولفت الى أن الاثنين ستعقد أول جلسة تحقيق مع قاضي التحقيق، متمنيًا على القوى الامنية التوسع في التحقيقات بعد أن حذفت صاحبة الحضانة التسجيلات عن كاميرات المراقبة.