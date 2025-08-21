Aug 21, 2025 9:43 AMClock
عدل وأمن
ضبط 950 صنفًا من الأدوية المهرّبة داخل صيدليتين بيطريتين في البقاع

المركزية- صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"استكمالًا لجهودها في ضبط عمليات التهريب، تمكنت دورية من مديرية البقاع الإقليمية بتاريخ 08/08/2025، وفي حضور مندوب من وزارة الزراعة، من ختم صيدليتين بيطريتين بالشمع الأحمر في بلدتي غزة والمرج – البقاع الغربي، تعودان للطبيب البيطري (ع.س.)، لقيامهما ببيع أدوية مهربة.

وقد تم ضبط نحو 950 صنفًا من الأدوية البيطرية المهرّبة ذات منشأ سوري داخل الصيدليتين، حيث جرى تسليمها إلى وزارة الزراعة وفق الأصول.

وأُجري المقتضى القانوني في حق الطبيب البيطري بناءً على إشارة القضاء المختص".

