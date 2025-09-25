المركزية- صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات في الضّاحية الجنوبيّة ومحيطها



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة للعمل على كشف المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، وهو المدعو

أ. ح. (مواليد عام ١٩٩٤، سوري)

بتاريخ 8-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة صحراء الشّويفات، على متن دراجة آليّة نوع “سويت” لون أسود من دون لوحات، تمّ ضبطها

بتفتيشه والدّرّاجة، تم ضبط ٨٦ طبّة بلاستيكيّة بداخلها مادّة بيضاء اللون، وأكياس بداخلها مادّة حشيشة الكيف، معدّة للتّرويج

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه. وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.