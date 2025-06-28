وثّقت صور أقمار اصطناعية نشرتها شركة "ماكسار" الأميركية يوم الجمعة، عودة نشاط محدود إلى منشأة "فوردو" النووية الإيرانية.

وأظهرت الصور الجديدة التي التقطتها الأقمار الاصطناعية نشاطاً في منشأة "فوردو" النووية في إيران، حيث يمكن رؤية مركبات ومعدات بناء بالقرب من الثقوب التي أحدثتها الغارات الجوية الأميركية وحول مدخل المجمع تحت الأرض.

كما أوضحت وسائل إعلام أنه تم رصد حفارة وجرافة كبيرة في منشأة "فوردو" لتخصيب اليورانيوم.

من جهتها، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلاً عن خبير الأسلحة والأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية جيفري لويس، بأن صور الأقمار الاصطناعية التجارية تظهر أن إيران تمكنت من الوصول إلى الأنفاق في أصفهان.

وقال لويس: "كان هناك عدد معتدل من المركبات المتواجدة في أصفهان يوم 26 حزيران".

وأضاف: "تم إزالة العوائق من مدخل واحد على الأقل من مداخل النفق بحلول منتصف صباح يوم 27 حزيران".

وفي وقت سابق، أفاد التقييم الأولي لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) بأن هياكل المواقع النووية فوق الأرض تضررت بشكل متوسط ​​إلى شديد.