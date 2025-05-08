كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية، وجود منشأة نووية سرية بمساحة 2500 فدان في إيران، وفق ما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

ويقع الموقع المكتشف حديثا في محافظة سمنان الإيرانية، بعيدا عن المنشآت النووية المعروفة في البلاد.

ووفقا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تشير المعلومات الاستخباراتية المجمعة من مصادر داخل البلاد إلى وجود مجمع شاسع يمتد على مساحة تقارب 2500 فدان.

كما أن الغرض الرئيسي من الموقع هو استخراج التريتيوم، وهو نظير مشع يُستخدم لزيادة القوة التدميرية للأسلحة النووية.

وعلى عكس اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في الأغراض المدنية، فإن التريتيوم يكاد يكون معدوم الاستخدامات السلمية أو التجارية.

والموقع الذي تعرفه السلطات الإيرانية باسم "رينبو" (أي قوس قزح)، يعمل تحت غطاء شركة الكيماويات "ديبا إينرجي سيبا"، ويعمل منذ أكثر من عقد من الزمان.

وبحسب القناة الأميركية فإن اكتشاف هذا الموقع قد يزيد من تعقيد الدبلوماسية الحساسة المحيطة بالقدرات النووية الإيرانية، وإمكانية إحياء اتفاق جديد، وذلك مع إعلان المسؤولين في طهران وواشنطن عن نيتهمم عقد جولة رابعة من المحادثات.