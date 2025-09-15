أثارت صور جديدة ليد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة واسعة من التساؤلات حول حالته الصحية، بعدما ظهر مجددا وهو يخفي كدمات باستخدام مستحضرات تجميل.

وتمكن المصورون من التقاط صورة ليد ترامب عندما كان في طريقه إلى الصعود على متن الطائرة الرئاسية في مطار موريستاون، الأحد، بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، بحسب ما ذكره موقع "ديلي بيست".

وأظهرت الصورة أن جزءا من يد ترامب كان مغطى بمستحضرات تجميل، من دون دمج جيد مع لون بشرته، ما جعل الأمر أكثر وضوحا.

وليست هذه المرة الأولى التي يستعمل فيها ترامب مستحضرات التجميل لإخفاء كدمات على يده، إذ يستخدم أحيانا يده الأخرى لتغطية الكدمة.

وقالت خبيرة المكياج الكندية براندي بوليه لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية: "كيف يمكن لشخص في مثل هذا المنصب ألا يجد من يستطيع تغطية الكدمة؟ يبدو الأمر كأن أحدهم لطخ يده ببعض كريم الأساس فقط".

وقد أثارت هذه الكدمات موجة من التساؤلات بشأن صحة الرئيس، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أوضحت في وقت سابق أن الكدمة ناتجة عن "المصافحة المتكررة"، واستخدام ترامب للأسبرين.

وكان البيت الأبيض قد نسب، في تصريحات سابقة، الكدمات الظاهرة على يد الرئيس إلى الإفراط في المصافحة أثناء اللقاءات الجماهيرية.

والأسبوع الماضي، ظهر ترامب (79 عاما) في حدث أقامته وزارة الدفاع الأميركية بمناسبة الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر، وقد بدا وجهه متدليا ومترهلا، خصوصا في الجانب الأيمن، كما بدا عليه الارتباك، مما أثار موجة من التكهنات على منصات التواصل الاجتماعي.

وكثيرا ما تنتشر الشائعات حول صحة الرئيس الأميركي، خصوصا بعد عودته إلى البيت الأبيض.

وفي يوليو الماضي، كشف البيت الأبيض أن ترامب أُصيب بـ"قصور وريدي مزمن"، وهي حالة يترافق معها ضعف في تدفق الدم داخل أوردة الساق، ما يؤدي إلى تورمات وأعراض أخرى.

كما رد ترامب، في بداية سبتمبر الجاري، على شائعات ونظريات انتشرت مؤخرا بشأن حالته الصحية وإمكانية وفاته، قائلا: "لم أشعر بأنني في حال أفضل من هذا في حياتي قط".