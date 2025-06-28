التقى الممثل الأميركي جوناثان رومي، الذي يجسّد شخصية يسوع المسيح في المسلسل الشهير The Chosen، بالبابا لاوون الرابع عشر، أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، وذلك خلال اللقاء العام الذي عقده البابا في ساحة الفاتيكان يوم الأربعاء الموافق 25 حزيران.

وقد انتشرت صورة هذا اللقاء بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشرها البابا نفسه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وظهر في الصورة رومي وهو يمد ذراعه ليأخذ صورة سيلفي مع البابا، بينما ارتسمت على وجهيهما ابتسامات تعبّر عن عمق اللحظة ورمزيتها.