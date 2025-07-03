أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية عن نيتها تخصيص صواريخ أميركية متطورة "جو-جو"AIM‑120D‑3 بقيمة تصل إلى 3.4 مليار دولار أسترالي (2.12 مليار دولار).

وأوضحت في بيان أن تلك الصواريخ مخصصة للمقاتلات متعددة المهام F/A‑18F Super Hornet و EA‑18G Growler وF‑35A Lightning II، بالإضافة إلى صواريخ AIM‑120C‑8 التي تُطلق من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية NASAMS، والتي ستُسلح لواء المشاة العاشر التابع للجيش الأسترالي.

في السياق، اعتبر وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي بات كونروي أن هذه الاستثمارات "تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات القوات الدفاعية الأسترالية في ردع العدوان المحتمل وحماية المجال الجوي".

ولفت إلى أنه سيجري تنفيذ عملية الشراء عبر البرنامج الأميركي Foreign Military Sales، مؤكداً أن الصواريخ الجديدة ستوفر "قدرة ضاربة موثوقة وستعزز قدرة الجيش على العمل على مسافات أبعد".

كما شدد كونروي على أن هذه الخطوة "تهدف إلى منع النزاعات المحتملة من خلال تعزيز الردع وإظهار الاستعداد العسكري لأستراليا في ظل تزايد عدم الاستقرار في منطقة الهندو-باسيفيك"