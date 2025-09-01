بلغ الذهب أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر يوم الاثنين، حيث عززت رهانات خفض أسعار الفائدة من قِبَل “الاحتياطي الفيدرالي” هذا الشهر جاذبية المعدن الأصفر، بينما تجاوزت الفضة 40 دولاراً للأونصة لأول مرة منذ أكثر من عقد.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 3475.72 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 23 نيسان. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم كانون الأول بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 3546.10 دولار.

قال مات سيمبسون، كبير المحللين في “سيتي إندكس”: “ساعدت التعليقات الحذرة لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، المتداولين على تجاوز قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) المرتفعة يوم الجمعة، وأبقت الباب مفتوحاً أمام خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر”. وأضاف أن محكمة استئناف أميركية اعتبرت أيضاً معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير قانونية، مما زاد من الضغط على الدولار ودفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، و2.6 في المائة على أساس سنوي، وكلاهما متوافق مع التوقعات.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، جددت دالي دعمها لخفض أسعار الفائدة، نظراً للمخاطر التي تهدد سوق العمل.

عادةً ما يحقق الذهب غير المُدرّ للعائد أداءً جيداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

على صعيد التجارة، صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، يوم الأحد، بأن إدارة ترمب تُواصل محادثاتها مع شركائها التجاريين على الرغم من حكم محكمة الاستئناف الأميركية بأن معظم رسوم ترمب الجمركية غير قانونية.

ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 40.44 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ أيلول 2011.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة “كيه.سي إم ترايد”: “تُسهم عطلة البنوك الأميركية في شحّ السيولة، مما يُفاقم أيضاً بعض تحركات الذهب والفضة”. وتابع: “تشهد الفضة ارتفاعاً استجابةً لتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين يُساعد شحّ المعروض في السوق على الحفاظ على اتجاه صعودي”.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 1375.41 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 1121.09 دولار.