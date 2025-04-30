المركزية - صدر العدد الاربعون بعد المئة، ايار 2025، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:
- غلاف العدد: الرئيس جوزف عون مخاطباً القادة الأمنيين: "سأحميكم من كل ضغط وابتزاز".
- اللواء حسن شقير مكرما في ميتشغن: "قرارنا تثبيت الاستقرار".
- كيف توزعت مواقف الكتل النيابية من الانتخابات البلدية والقانون الجديد للانتخاب؟
- حوار مع الوزير فادي مكي حول تطوير الإدارة وتطبيق التحول الرقمي.
- حديث مع الوزير كمال شحادة وانعكاس الاقتصاد الرقمي على النمو والتحديث.
- ماذا يقول الوزير السابق زياد بارود عن "الميغاسانتر" وأسباب عدم تطبيقها.
- تحقيق حول تنظيم القطاع المصرفي وحوار مع رئيس الاتحاد العمالي العام.
- قراءة في تطورات الوضع الميداني في الجنوب مع اللواء عبد الرحمن شحيتلي.
- علي فاعور يتحدث عن خطط اعادة السوريين الى بلادهم>
- تقارير إقليمية ودولية حول الأوضاع في المنطقة والعالم.
- الامن العام يحدد الاخطار السيبرانية وكيفية حماية المعلومات وصونها.
- قضية الشهر: دور البلديات وصلاحياتها.
- التحرش بالأطفال قضية مجتمع مدعو الى التوعية والإجراءات الرادعة.
- كل ما يجب ان تعرفه عن الجراحة الروبوتية.
- رفعت طربيه "الامير المجنون": المسرح ليس تهريجاً.
- الى الابواب الدائمة في نشاطات الامن العام، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.
- يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:
https://www.general-security.gov.lb/ar/magazines".
صدور عدد جديد من مجلة الامن العام.. الرئيس عون مخاطباً القادة الأمنيين: سأحميكم من كل ضغط وابتزاز
المركزية - صدر العدد الاربعون بعد المئة، ايار 2025، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه: