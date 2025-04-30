المركزية - صدر العدد الاربعون بعد المئة، ايار 2025، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:

- غلاف العدد: الرئيس جوزف عون مخاطباً القادة الأمنيين: "سأحميكم من كل ضغط وابتزاز".

- اللواء حسن شقير مكرما في ميتشغن: "قرارنا تثبيت الاستقرار".

- كيف توزعت مواقف الكتل النيابية من الانتخابات البلدية والقانون الجديد للانتخاب؟

- حوار مع الوزير فادي مكي حول تطوير الإدارة وتطبيق التحول الرقمي.

- حديث مع الوزير كمال شحادة وانعكاس الاقتصاد الرقمي على النمو والتحديث.

- ماذا يقول الوزير السابق زياد بارود عن "الميغاسانتر" وأسباب عدم تطبيقها.

- تحقيق حول تنظيم القطاع المصرفي وحوار مع رئيس الاتحاد العمالي العام.

- قراءة في تطورات الوضع الميداني في الجنوب مع اللواء عبد الرحمن شحيتلي.

- علي فاعور يتحدث عن خطط اعادة السوريين الى بلادهم>

- تقارير إقليمية ودولية حول الأوضاع في المنطقة والعالم.

- الامن العام يحدد الاخطار السيبرانية وكيفية حماية المعلومات وصونها.

- قضية الشهر: دور البلديات وصلاحياتها.

- التحرش بالأطفال قضية مجتمع مدعو الى التوعية والإجراءات الرادعة.

- كل ما يجب ان تعرفه عن الجراحة الروبوتية.

- رفعت طربيه "الامير المجنون": المسرح ليس تهريجاً.

- الى الابواب الدائمة في نشاطات الامن العام، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.

- يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:

https://www.general-security.gov.lb/ar/magazines".