Apr 30, 2025 11:42 AMClock
عدل وأمن
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صدور عدد جديد من مجلة الامن العام.. الرئيس عون مخاطباً القادة الأمنيين: سأحميكم من كل ضغط وابتزاز

المركزية - صدر العدد الاربعون بعد المئة، ايار 2025، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:
-    غلاف العدد: الرئيس جوزف عون مخاطباً القادة الأمنيين: "سأحميكم من كل ضغط وابتزاز".
-    اللواء حسن شقير مكرما في ميتشغن: "قرارنا تثبيت الاستقرار".
-    كيف توزعت مواقف الكتل النيابية من الانتخابات البلدية والقانون الجديد للانتخاب؟
-    حوار مع الوزير فادي مكي حول تطوير الإدارة وتطبيق التحول الرقمي.
-    حديث مع الوزير كمال شحادة وانعكاس الاقتصاد الرقمي على النمو والتحديث.
-    ماذا يقول الوزير السابق زياد بارود عن "الميغاسانتر" وأسباب عدم تطبيقها.
-    تحقيق حول تنظيم القطاع المصرفي وحوار مع رئيس الاتحاد العمالي العام.
-    قراءة في تطورات الوضع الميداني في الجنوب مع اللواء عبد الرحمن شحيتلي.
-    علي فاعور يتحدث عن خطط اعادة السوريين الى بلادهم>
-    تقارير إقليمية ودولية حول الأوضاع في المنطقة والعالم.
-    الامن العام يحدد الاخطار السيبرانية وكيفية حماية المعلومات وصونها. 
-    قضية الشهر: دور البلديات وصلاحياتها.
-    التحرش بالأطفال قضية مجتمع مدعو الى التوعية والإجراءات الرادعة.
-    كل ما يجب ان تعرفه عن الجراحة الروبوتية.
-    رفعت طربيه "الامير المجنون": المسرح ليس تهريجاً.
-    الى الابواب الدائمة في نشاطات الامن العام، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.
-    يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:
https://www.general-security.gov.lb/ar/magazines".

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