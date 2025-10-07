المركزية - صدر العدد الخامس والاربعون بعد المئة، تشرين الاول 2025، من مجلة الامن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه:
- اللواء حسن شقير:
1) الأمن القومي خيار البقاء.
2) السلم الأهلي والاستقرار هدفنا الرئيسي.
- وزير المال ياسين جابر: اصلاحات مالية وجمركية قبل عام 2026.
- اتفاق الطائف بعد ثلاثة عقود: ضامن التوازنات وسط التحديات، والوزير السابق خالد قباني يتحدث عن العوائق أمام تطبيقه.
- قانون الانتخاب بالارقام: غياب وحدة المعايير وانعدام العدالة.
- السلاح الفلسطيني من اتفاق القاهرة حتى اليوم، والسفير رامز دمشقية: لا رابط بين جمع السلاح والحقوق.
- جنوب لبنان بعد "اليونيفيل" لن يكون شبيهاً بما قبله.
- القاضي أحمد حمدان: للهيئات الرقابية دور اداري مهم.
- تقارير اقتصادية حول الخطط الإسكانية ودعم القروض وزراعة التبغ.
- تقارير اقليمية ودولية حول الحرب في غزة والاعتراف بدولة فلسطين والتفاهمات الأمنية بين اسرائيل وسوريا.
- الأمن العام يُنجز المرحلة الثانية من العودة الطوعية، ويطلق برنامج تدريب يحاكي الذكاء الإصطناعي، ويخرّج دورة مأمورين لرفد المؤسسة بدم جديد.
- حملة توعية حول الآثار السلبية على الاطفال والمراهقين بسبب الأجهزة الذكية.
ـ حوار مع قائدة الاوركسترا الراهبة مارانا سعد عن التجربة الاستثنائية ودور معهد "فيلوكاليا".
- كتاب الشهر: اللامركزية الإدارية مدخل للإصلاح والتنمية المستدامة.
- وائل عرقجي لـ"الامن العام": فريق الرياضي لا يقف على لاعب، والحكمة فاوضني.
- الى الابواب الدائمة في الثقافة والفن والرياضة، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، والتسلية.
- يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:
http://www.general-security.gov.lb
