صدر العدد الرابع والاربعون بعد المئة، أيلول 2025، من مجلة الامن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه:
- اللواء حسن شقير في عيد الامن العام الثمانين:
1) رئيس الجمهورية يحاول سحب الذرائع الاسرائيلية لحماية لبنان.
2) سيشهد الامن العام في السنة المقبلة خطوات تطويرية على المستوى الخدماتي.
- الوزير طارق متري: لم نطلب ضمانات إسرائيلية بل تنفيذ التزامات تفاهم 27 ت2.
- وزير الداخلية في عيد الامن العام: الامن العام مدرسة في العمل المؤسساتي.
- الحراك الخارجي لرئيس الحكومة: صفحات جديدة وإبقاء لبنان على خارطة الاهتمامات.
- وزير التنمية: الإصلاح الإداري بوابة الى انقاذ الاقتصاد.
- وزير الاشغال: أطلقنا مشروع "لبنان عالسكة".
- هل يصل ملف الاتصالات الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟
- تطور قانون الانتخاب منذ الاستقلال حتى اليوم؟
- "يازا" تطلق إنذارا لوقف حوادث الموت.
- مفوضية اللاجئين: مساعدات مالية لعودة النازحين.
- تقارير إقليمية ودولية حول العلاقات اللبنانية - الإيرانية، مستقبل العلاقات الروسية - العربية، سياسة التشريد والتجويع في غزة، والقمة الأميركية الروسية في الاسكا ونتائجها.
- المديرية العامة للامن العام: ثمانون عاما من التضحية والخدمة والتطوير.
- مدير عام التربية: التعليم نحو مستقبل افضل للأجيال.
- تحقيق حول القطاع الاستشفائي، وعن دور المكتبة الوطنية في حفظ "ذاكرة الوطن".
- الى الابواب الدائمة في الثقافة والفن والرياضة، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، والتسلية.
- يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:
http://www.general-security.gov.lb
صدور العدد ال144 لمجلة "الامن العام"
