اعلن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري إنه "لا يوجد توافق بيننا وبين حكومة دمشق"، مشيراً إلى أن مقاتلي السويداء مستعدون للقتال وصد القوات الحكومية إذا لزم الأمر.

واوضح الشيخ الهجري في تصريحات للإذاعة الأميركية، أن المحادثات مع حكومة دمشق مستمرة، لكن الاتفاق سيكون صعباً، مضيفاً أن الفصائل الإرهابية المسلحة تعتبر نفسها الآن مسؤولة عن الإدارة في دمشق، وهذا غير مقبول على المستوى السوري ولا الدولي. وأكد أن القوات الدرزية التي حافظت على الأمن في السويداء ستبقى على حالها، وستواصل السيطرة على حدود المحافظة مع الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، مشيراً إلى أن القوات الدرزية تجمع مقاتلين وتضع خططاً لصد قوات الحكومة إذا لزم الأمر.

وشدد على أنه لا نريد تدخل أحد من الخارج، لأن هذه مرحلة انتقالية ومرحلة خطيرة، مؤكداً أن إراقة الدماء تُفضي دائماً إلى مزيد من سفك الدماء، ونحن نرفض هذه الطائفية، ونريد بناء دولة مدنية.

كذلك نقلت الإذاعة الأميركية عن المتحدث باسم حركة "رجال الكرامة" باسم أبو فخر، قوله إنه "لا يمكننا أن نخدع أنفسنا بعد ما حدث في الساحل"، موضحاً أنه "توصلنا إلى قناعة بأنه إذا استمر الوضع على هذا النحو فنحن غير قادرين على العيش المشترك". وأضاف "نحن لسنا موالين للحكومة ولدينا مخاوف بشأنها، لكننا حريصون على توحيد سوريا، وعاصمتنا دمشق، ولا كرامة لإنسان إلا في بلده".

وكشف أن الحركة لديها رجال في 100 قرية، مسلحون بالبنادق والرشاشات والصواريخ وقذائف الهاون، لكنه رفض الكشف عن عدد المقاتلين.

وتعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن حماية الدروز في سوريا، قال أبو فخر إنه "عندما يقول نتانياهو إنه يريد حماية الدروز، فهو يفعل ذلك لتحقيق مصالحه الخاصة".