Apr 18, 2025 7:45 PMClock
عدل وأمن
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شوهد يسرق بطاريّة سيّارة... وقوى الأمن تتحرك

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم على اختلافها، ومنها جرائم السّرقة، وبعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 28-3-2025، مقطع فيديو يُظهِر أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة بطاريّة سيّارة مركونة في محلّة طريق الجديدة – بيروت، ومن خلال المتابعة والرّصد، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّة المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 14-4- 2025 بمكمن محكمٍ في المحلّة ذاتها، وتبيّن أنّه يُدعى:

س. ق. (مواليد 1979، لبناني)، بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة من داخل مركبة.
سُلِّمَ الموقوف إلى القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.

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