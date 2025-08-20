لا يزال الرصاص العشوائي الطائش الذي يطلق في المناسبات يتسبّب بوقوع ضحايا واضرار بالممتلكات، من دون وازع من ضمير أو قانون .



في حادثة جديدة، أصيبت إمرأة حامل تُدعى ن.ك. برصاصة طائشة في محلة الريحانية في خراج بلدة ببنين، في محافظة عكار، ونقلت على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات.



وأفادت مصادر العائلة أن الجنين، وهو أنثى في شهرها التاسع، قد فارقت الحياة داخل رحم والدتها نتيجة الإصابة.



وأخضعت الأم لجراحة عاجلة وحالتها قيد المراقبة الدقيقة.

وفي هذا السياق، أطلق عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى كفاح الكسار صرخة إزاء الفوضى المتفشّية في استخدام السلاح، محذّراً من الاستخفاف بحياة الناس و"كأن الرصاص بات جزءاً من عاداتنا اليومية، يُطلق في الأفراح كما في الأحزان، وفي المناسبات الجدية والتافهة على حدّ سواء".



وقال: "لم يعد إطلاق النار حادثاً عابراً بل أصبح ظاهرة قاتلة نسمع بها يومياً، تودي بحياة الأبرياء الذين يسقطون خطأً في الطرق. والأخطر أن تصل الجرائم إلى الأجنة في أرحام أمهاتهم، كما حصل في الريحانية – ببنين، حيث قتلت رصاصة غادرة جنيناً أنثى قبل أن تبصر النور، لتصبح رمزاً آخر لبراءة تُغتال بوحشية لا يبرّرها شيء".



وأضاف: “هذه الفوضى ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة سنوات من التهاون وغضّ النظر، حتى صار السلاح في البيوت جزءاً من التقاليد، وأصبح إطلاق النار عادة مدمّرة لا تعبأ بدماء الناس ولا بأرواح الأبرياء".



ولفت الى أنّه سيتقدّم بكتاب إلى المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى وإلى مفتي الجمهورية لاستصدار فتوى تحرّم اقتناء السلاح في البيوت، مؤكّداً "أنّ السلاح لم يكن يوماً وسيلة طاعة أو صلاح، بل أداة معصية وإجرام وإيذاء".



وختم: "من أمِن العقوبة أساء الأدب. لذلك نوجّه نداءً إلى الدولة من أعلى هرمها إلى أصغر مسؤول فيها، وإلى المرجعيات الدينية ودار الفتوى، لاتخاذ موقف صارم، وتغليظ العقوبات على مطلقي النار وحاملي السلاح غير الشرعي. إنّ حياة الناس ليست لعبة، وصوت الرصاص يجب أن يسكت إلى الأبد قبل أن نحصد مزيداً من الضحايا".