المركزية- أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ ان "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج مواد مخدّرة في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، وبخاصةٍ في قضاء المتن.

وعلى أثر ذلك، باشرت الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، وهو المدعو ا. خ. (مواليد عام ١٩٧٦، لبناني)

وبتاريخ 9-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الدكوانة، على متن درّاجة آليّة نوع سويت لون أسود، تمّ ضبطها.

وبتفتيشه والدّرّاجة، تمّ ضبط كميّة مختلفة من المواد المخدرة (كوكايين، باز كوكايين، ماريجوانا، حشيشة كيف...)، مقسّمة في كبسولات ومعدّة للتّرويج.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان".