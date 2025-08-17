Aug 17, 2025 11:54 AMClock
عدل وأمن
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا في الأوزاعي بـ9 مذكرات عدلية

توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن مكان وجود أحد المطلوبين في محلّة الأوزاعي، ويُدعى:

ع. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۸، لبنانيّ)، يوجد بحقّه تسع مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة دراجة آليّة، احتيال، سرقة، نقل أسلحة وذخائر حربيّة، تخريب، وتكسير آليّة عسكريّة ومعاملة العناصر بالشدّة.

وأعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على توقيفه بما أمكن من السّرعة، بالتّنسيق مع القضاء.

وأوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بكمينٍ محكمٍ في محلّة الأوزاعي.

وسُلِّمَ إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.

 

