المركزية - أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ ان "بتاريخ 20-5-2025، دخل مجهولون، بواسطة الكسر والخلع، إلى إحدى الشّركات في محلّة سنّ الفيل وسرقوا من داخلها مبلغ قُدِّرَ بـمائة ألف دولار أميركي.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلين وتوقيفهم.

ومن خلال الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّات أفراد العصابة، ومن بينهم المدعو:

ح. ح. (مواليد عام 1972، لبناني)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتّنسيق مع القضاء.

نتيجةً للرّصد والمراقبة الدّقيقة، أوقفته دوريّة من الشّعبة المذكورة في مدينة صيدا، وضبطت بحوزته مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي ومائة مليون ليرة لبنانية.

وقد اعترف بتنفيذ عمليّة السّرقة من داخل الشّركة، بالاشتراك مع آخرين، وأنّه قام باستئجار سيّارة ونقل أفراد العصابة بواسطتها لتنفيذ السّرقة، وأنهم تقاسموا المبلغ المسروق فيما بينهم وكانت حصّته من العمليّة المبلغ الذي ضُبِطَ بحوزته.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمبلغ المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف سائر المتورطين".