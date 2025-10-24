10:22 AMClock
خاص
  • Plus
  • Minus

شركة TGS للمسح البحري ليست كاريتاس

المركزيةـ اكد مصدر مُطلع على ملف التنقيب عن النفط ان ما يروّجه البعض في شأن قيام شركة TGS بإجراء مسوحات في البلوك الرقم 8 وتحليل البيانات من دون مقابل مادي، فيه من اللغط ما يوجب التوضيح.
 وأشار الى ان "هذا البعض لا يأتي على ذكر ان الشركة ستتقاضى بدلا ماديا بشكل غير مباشر، إذ ستحصِّل تكاليفها وستحقق الأرباح من بيعها للـ"داتا" التي ستجمعها.

وتابع المصدر: "وفق هذا المنطق، قام إئتلاف شركات "توتال" وENI  و"قطر للطاقة" بالتنقيب في البلوك رقم ٩  وكذلك "توتال" و ENI و"نوفاتك" الروسية" في البلوك رقم ٤، واليوم سيتم المسح والحفر  من دون مقابل مادي أيضاً، لكن الإئتلاف سيستفيد من إسترداد ما يسمى "بترول الكلفة". لذا لا احد يعمل مجاناً، فكفى تضليلاً للبنانيين؟".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o