المركزيةـ اكد مصدر مُطلع على ملف التنقيب عن النفط ان ما يروّجه البعض في شأن قيام شركة TGS بإجراء مسوحات في البلوك الرقم 8 وتحليل البيانات من دون مقابل مادي، فيه من اللغط ما يوجب التوضيح.

وأشار الى ان "هذا البعض لا يأتي على ذكر ان الشركة ستتقاضى بدلا ماديا بشكل غير مباشر، إذ ستحصِّل تكاليفها وستحقق الأرباح من بيعها للـ"داتا" التي ستجمعها.

وتابع المصدر: "وفق هذا المنطق، قام إئتلاف شركات "توتال" وENI و"قطر للطاقة" بالتنقيب في البلوك رقم ٩ وكذلك "توتال" و ENI و"نوفاتك" الروسية" في البلوك رقم ٤، واليوم سيتم المسح والحفر من دون مقابل مادي أيضاً، لكن الإئتلاف سيستفيد من إسترداد ما يسمى "بترول الكلفة". لذا لا احد يعمل مجاناً، فكفى تضليلاً للبنانيين؟".