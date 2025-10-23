المركزية - تُعلن شركة Cablevision أنّها لجأت إلى القضاء المختص لمحاربة قرصنة المحتوى التلفزيوني العائد لها، بما يشمل قنوات beIN، OSN، MBC، France Télévisions، M6، ABSAT، ART، LB2 وغيرها من القنوات والمنصّات التي تمتلك الشركة حقوق توزيعها الحصريّة في لبنان.

ويأتي تحرّك الشّركة القانوني هذا بالاستناد إلى قانون حماية الملكيّة الفكريّة والأدبيّة المعمول به في لبنان، في خطوة تهدف إلى وضع حدّ نهائي لهذه الظاهرة غير المشروعة، وتثبيت الحقوق القانونيّة والتجاريّة العائدة للشركة، وللشركات الدوليّة التي تمثّلها.

وفي هذا الإطار، تعلن شركة Cablevision التزامها الكامل بمتابعة هذا الملفّ القضائيّ حتى خواتيمه، مؤكّدةً ثقتها التامّة بالقضاء اللبناني وبقدرته على حماية الحقوق المشروعة، ولا سيّما تلك المرتبطة بالملكيّة الفكريّة وحقوق البث والتوزيع. وإذ تشكر الشّركة القضاء اللبنانيّ المختصّ على القيام بواجباته، تُشدّد على أنّها لن تتوانى عن ملاحقة جميع المتورّطين في أعمال القرصنة، أكانوا أفرادًا، شركات، مؤسّسات، مطاعم أو جهات مروّجة وموزِّعة، وذلك باستخدام كافّة الوسائل القانونيّة المتاحة لوقف هذا النزيف المالي الذي تُقدَّر خسائره بملايين الدولارات سنويًا.