المركزية- التقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في مكتبه في "مدينة بيروت الرقمية"، وفداً من جامعة رفيق الحريري ضم: رئيس الجامعة الدكتور سعيد لادقي، نائب الرئيس لشؤون التطوير والمعلوماتية هشام قبرصلي، والمسؤولة الإعلامية جانين ملّاح، بحضور المدير العام لوزارة المهجّرين أحمد محمود.

وجاء اللقاء في إطار زيارة تعارف، تم خلاله بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، لا سيّما في ما يتعلق بتعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد الوطني وقطاعات الإنتاج والحوكمة الرقمية.

وأكد المجتمعون أهمية بناء جسور فعالة بين القطاع الأكاديمي والمؤسسات الرسمية، وجرى خلال اللقاء وضع إمكانات الجامعة وخبراتها الأكاديمية والتقنية في تصرف الوزارة، للمساهمة في تنفيذ برامج التحوّل الرقمي وتطوير الكفاءات في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي.