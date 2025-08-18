

اجتمع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة مع وزير الزراعة نزار هاني وفريق عمل الوزارة، إلى جانب الاستشاري Accenture.

وتم خلال اللقاء البحث في التطبيقات الممكنة لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل الوزارة بهدف تحسين خدماتها وتعزيز كفاءتها، إضافة إلى تطوير القطاع الزراعي في لبنان وزيادة إنتاجيته.

وأكد المجتمعون على أهمية توظيف الحلول الرقمية الحديثة في مواجهة التحديات الزراعية، بما يسهم في دعم المزارعين، ترشيد الموارد، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.