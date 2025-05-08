المركزية- صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"إستكمالاً للعمليات الأمنية الدقيقة، وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، أوقفت دورية من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لأمن الدولة بتاريخ 2025/5/8 السوري (ح.ع.)، بجرائم عدّة أبرزها تهريب سوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية لقاء بدل مادي، وحيازته مستندات ثبوتية مزوّرة، وترويجه عملة أجنبية مزيفة.

وبناءً على اعترافاته، تم توقيف كلّ من العقيد السابق في الجيش السوري (ب.ع.) وشقيقه (ف.ع.) في منطقة الصفرا، لدخولهما الأراضي اللبنانية خلسة، والسوري (ن.ش.) بجرم حيازة مستندات مزوّرة، واللبناني (ع.ف.) بجرم ترويج عملة مزيّفة، كما تم ضبط مبالغ مالية أجنبية مزيفة ومستندات ثبوتية سورية مزوّرة.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة القضاء المختص".