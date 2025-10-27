استبعدت نائبة مستشار الأمن الوطني في الرئاسة الكورية الجنوبية أوه هيون جو إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على هامش قمة "أبيك" المقررة هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت : "إن فرصة حدوث لقاء بين الزعيمين مستبعدة للغاية"، مشيرة إلى أن "التكهنات بهذا الشأن لا تستند إلى أي ترتيبات فعلية".

أضافت في حديث لوسائل الإعلام الأجنبية في سيول : "هناك حديث عن احتمال اللقاء، لكنني أرى أن هذا الاحتمال ضئيل جدا".

ويصل ترامب إلى كوريا الجنوبية الأربعاء لحضور قمة "أبيك" في مدينة غيونغجو جنوب شرق البلاد. وكان قد صرح الجمعة الماضية على متن طائرة الرئاسة بأنه "منفتح" على لقاء كيم خلال الزيارة.

ورغم استبعاد اللقاء، أكدت أوه أن "سيول مستعدة للتحرك بسرعة إذا طرأ أي تغيير، مستشهدة بلقاء 2019 المفاجئ بين ترامب وكيم في قرية بانمونجوم للهدنة، والذي تم تنظيمه في وقت قصير".

وأشارت إلى أن "الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ لا يرى ضرورة لمشاركة سيول في أي اجتماع مستقبلي بين واشنطن وبيونغ يانغ، على عكس ما حدث في عام 2019 حين انضم الرئيس السابق مون جيه إن إلى اجتماع الزعيمين في بانمونجوم".

وأكدت أوه أنه "ليس لديها علم بأي طلب رسمي من الولايات المتحدة لترتيب لقاء مع كوريا الشمالية".