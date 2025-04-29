قُتل أربعة أطفال وأُصيب آخرون بجروح عندما اقتحمت سيارة مبنى خلال برنامج ما بعد المدرسة بعد ظهر يوم الإثنين، في بلدة قرب سبرينغفيلد بولاية إلينوي، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال نائب رئيس شرطة تشاتام، سكوت تارتر، إن الضباط استجابوا للبلاغات حوالي الساعة 03:20 بعد الظهر حول مركبة صدمت ثلاثة أشخاص خارج المبنى ما أدى إلى وفاتهم، ثم اقتحمت المبنى واصطدمت بشخص آخر قبل أن تخرج من الجهة الأخرى.

وقالت شرطة ولاية إلينوي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الضحايا الذين لاقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاما. وأفادت الشرطة بأن العديد من الأشخاص الآخرين أصيبوا بجروح ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.