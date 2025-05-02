أكدت الرئاسة السورية في بيان اليوم الجمعة أن القصف الجوي الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي في دمشق يعد "تصعيدا خطيرا".

وقالت في بيان: "هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

وأضافت الرئاسة السورية: "نطالب المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف لجانب سوريا في مواجهة اعتداءات إسرائيل العدوانية".

وتابعت الرئاسة السورية: "الهجمات الإسرائيلية تستهدف وحدة البلاد"، مؤكدة أن السلطات ستعمل "بكل حزم لمنع أي تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطنين".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن القصف "رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات (السورية) بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز".