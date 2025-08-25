أحبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، بالتعاون مع مديرية أمن الحدود في منطقة الزبداني، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة آتية من الأراضي اللبنانية.

وقالت وزارة الداخلية السورية عبر قناتها على “تلغرام”: “بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، جرى مصادرة نحو 498 كفّاً من الحشيش المخدر، و198 ظرفًا من الحبوب المخدرة، بعد اشتباك مسلح مع المهربين، ما دفعهم إلى ترك الحمولة والفرار من الموقع”.

وأكدت الوزارة أن “هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات للحدّ من تهريب وانتشار هذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده”.