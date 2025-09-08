أشاد عضو مجلس إدارة إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية هادي سوبرة بقرار دولة الإمارات الشقيقة بتعيين سفير جديد لها في لبنان، مشيراً الى أن "هذه الخطوة لها وقع إجابي على لبنان واللبنانيين لما للإمارات، دولة وشعباً، من محبة خاصة لدينا جميعاً".

وفيما أعتبر سوبرة أن تعيين سفيراً للإمارات في لبنان من شأنه إعادة الدور الإماراتي الريادي الى بلدنا، رأى أن هذه الخطوة تفتح المجال الى إعادة العلاقات اللبنانية الخليجية الى طبيعتها لا سيما مع المملكة العربية السعودية، متمنياً أن تحدث تطورات إيجابية بوقت قريب في هذه الصدد.

وأمل سوبرة أن تتواصل الخطوات الإيجابية بين لبنان ودول الخليج، خاصة أن هذه الدول الشقيقة تشكل الحضن الإستراتيجي الإقتصادي والإجتماعي للبنان واللبنانيين، و"كذلك من أجل إعادة زخم العلاقات الاخوية والإنسانية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية في ما بيننا.

