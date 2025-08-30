وجدت دراسة أجراها معهد هاري بيركنز للأبحاث الطبية في بيرث، أستراليا، أن سم نحل العسل قادر على القضاء بنسبة 100% على خلايا سرطان الثدي الثلاثي السلبي (Triple-negative) والخلايا الغنية بمستقبل HER2 في غضون 60 دقيقة، وذلك من دون إلحاق أي ضرر بالخلايا السليمة.

يُعد سرطان الثدي الثلاثي السلبي أكثر عدوانية من الأنواع الأخرى، حيث ينمو وينتشر بسرعة أكبر، كما أن خيارات علاجه محدودة.

ويُعتبر سرطان الثدي حاليًا ثاني أهم سبب للوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء. وفي هذه الدراسة، كان المكوّن الرئيسي المسؤول عن التأثيرات القاتلة للسرطان في سم النحل هو المليتين (Melittin)، وهو ببتيد يشكّل ما نسبته 40–50% من الوزن الجاف لسم النحل. يعمل المليتين على اختراق سطح الخلية السرطانية وتشكيل ثقوب تؤدي إلى موتها