أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، أن “إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة حتى إن كان هناك اتفاق آخر بشأن الرهائن”، داعيا الإسرائيليين إلى تقبل كلمة “الاحتلال”.

وقال سموتريش خلال حديثه مع القناة 12، على هامش مؤتمر نظمته صحيفة بشيفاع اليمينية: “نحن أخيرا بصدد احتلال قطاع غزة، وسنتوقف عن الخوف من كلمة احتلال”.

وتابع: “نحن أخيرا بصدد السيطرة على جميع المساعدات الإنسانية، حتى لا تتحول إلى إمدادات لحماس. ونحن بصدد فصل حماس عن السكان، وتطهير القطاع، وإعادة الرهائن، وهزيمة حماس”.

وأشار إلى أنه “بمجرد بدء الهجوم الجديد في غزة، لن يكون هناك أي انسحاب من الأراضي التي نحتلها، حتى مقابل الرهائن”.

ورأى أن “الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن هي إخضاع حماس. وأي انسحاب سيؤدي إلى تكرار ما حدث في 7 تشرين الأول”.

وأضاف: “بمجرد أن نحتل ونبقى في غزة، يمكننا الحديث عن السيادة. لكنني لم أطالب بإدراج هذا الموضوع ضمن أهداف الحرب. أولا، سنهزم حماس ونلغي وجودها”.